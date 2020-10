In stile Morbido

Time out, fermi tutti: un invito alla calma in un periodo di tensioni, e detto da uno che corre a 300 all’ora non è poco. Ma questa è l’essenza di Franco Morbidelli, che ha scelto la velocità come mestiere ma sa frenare e riflettere. E aspettare il momento giusto. Prima della gara di Teruel in conferenza stampa aveva risposto, pacatamente, a un giornalista: "Perché mi chiedi se mi metterò al servizio di Quartararo? Io sono ancora in lotta per il mondiale". Detto e fatto, vittoria conquistata e classifica accorciata: ora sono 25 i punti di distacco dal leader Mir, e ne restano in palio 75.



Nel successo di domenica c’è tutto Franco, il Morbido, padre romano e madre brasiliana. E proprio una concentrazione superiore, che ha definito ‘alla brasiliana’, lo ha portato a essere il primo italiano a vincere ad Aragon. Il riferimento è al suo idolo Ayrton Senna, e al giro perfetto a Montecarlo nell’88. "Non avevo veramente capito, non credevo a quell’esperienza quasi soprannaturale – ha confessato – ma ora comincio a crederci. L’essere umano può fare cose fantastiche se in condizione mentale ottimale". La prima vittoria in MotoGP è arrivata il 13 settembre a Misano: esattamente 28 anni prima Senna vinceva il suo ultimo Gran Premio d’Italia.