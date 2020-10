Campione italiano di Superbike, Savadori nelle due gare di Valencia e in quella finale di Portimao scenderà in pista al posto di Bradley Smith: lo ha annunciato l'Aprilia attraverso un comunicato ufficiale MOTOMONDIALE, IL CALENDARIO: PROSSIMO GP A VALENCIA

Per Lorenzo Savadori è arrivato il momento del debutto in MotoGP: nel Gran Premio d'Europa in programma a Valencia l'8 novembre scenderà in pista con l'Aprilia RS-GP al posto di Bradley Smith. Stesso copione per le due gare successive che segneranno la fine della stagione del Motomondiale: il GP della Comunità Valenciana del 15 novembre e quello del Portogallo, che scatterà a Portimao il 22 Novembre. Campione italiano in carica della Superbike e collaudatore per il team di Noale, Savadori ha collezionato nella massima categoria del CIV sei vittorie e due secondi posti: ora è pronto per l'esordio nella principale categoria del Motomondiale.

Savadori: "Arrivo preparato all'appuntamento" La gioia di Savadori: "Dire che sono felice è poco, voglio subito ringraziare Aprilia Racing per la grande opportunità. Arrivo preparato all'appuntamento, grazie sia al lavoro svolto durante i test sulla RS-GP, sia alla stagione appena conclusa nel CIV, un Campionato sfidante che mi ha abbligato alla massima forma e alla massima concentrazione. Ora devo riordinare le idee, fare tesoro dei chilometri percorsi in sella alla RS-GP e farmi trovare pronto e concentrato per la prima sessione di prove".