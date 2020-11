Test SBK a Jerez, Gerloff il più rapido nel Day 1

Sguardo al 2021 per la Superbike con i test di Jerez. Gerloff il più veloce davanti a Rea e Razgatlioglu. Locatelli ritrova la Yamaha ufficiale, debutto per Nozane

Una soleggiata Jerez ha accolto i team iscritti ai primi test in vista della stagione Superbike 2021 . La posticipazione dell’inizio del campionato da febbraio ad aprile ha sicuramente reso meno “urgente” il ritorno in pista, ragion per cui l’entry list di questa due giorni risulta abbastanza scarna. Kawasaki, Yamaha e Honda hanno comunque colto la palla al balzo per riaccendere i motori, con vari piloti esordienti impegnati a prendere confidenza con le loro nuove moto.

Al netto di Stefan Bradl , impegnato con il test team Honda HRC MotoGP, il più veloce tra le Superbike è stato Garrett Gerloff con il tempo di 1’39”571. L’americano è salito per la prima volta sulla Yamaha R1 in configurazione 2020, che ha definito più fluida della versione 2019 utilizzata nel corso della stagione. Gerloff ha preceduto la Kawasaki di Jonathan Rea , vittima di un problema tecnico di poco conto al mattino, e l’altra Yamaha di Toprak Razgatlioglu, impegnato a lavorare su frenata e freno motore.

Lieve intoppo tecnico anche per la ZX-10RR di Alex Lowes, quarto nella classifica dei tempi davanti alle Honda di Leon Haslam e Alvaro Bautista. Settimo tempo per Andrea Locatelli, alla seconda uscita con la R1 ufficiale dopo i pochi chilometri percorsi a Portimao, seguito da Lucas Mahias (Puccetti Racing) e Isaac Vinales (Orelac Racing). Decimo tempo per Kotha Nozane, campione giapponese SBK in carica al debutto sulla Yamaha del team GRT; ultimo crono per Loris Cresson, che ha diviso la sella della Kawasaki Pedercini con Luca Salvadori.