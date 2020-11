Morbidelli: “Portimao è una pista veramente tosta”

Franco Morbidelli, decimo nella prima giornata di Libere, ha assaggiato per la prima volta la pista di Portimao in sella a una MotoGP: "È un tracciato davvero tosto. L'avevo provato due mesi fa con la R1, avevo capito quanto fosse difficile andare forte". Sorride Quartararo, che ha fatto segnare il quarto tempo: "Finalmente sono tornato a divertirmi, possiamo fare un ulteriore step in avanti". Sabato la MotoGP torna alle 10:50 con le Libere 3

Franco Morbidelli, vincitore dell'ultimo GP a Valencia, inizia con un decimo tempo il GP conclusivo del Mondiale in Portogallo. Il pilota del Team Petronas è in corsa per il secondo posto in campionato e tenterà di conquistare il maggior numero di punti su una pista nuova per la MotoGP come Portimao. "Ho provato qui due mesi fa con la R1 e già avevo capito che era una pista tosta. Con la MotoGP è più facile da controllare, grazie ai sistemi anti-impennamento, ma bisogna andare ancora più forte. È difficile in un modo diverso, ma nella stessa quantità", ha detto il pilota italo-brasiliano a Sky Sport.