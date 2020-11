MotoGP, Ducati campione del mondo costruttori 2020

Dall'Igna: "Risultato molto importante per un costruttore"

Questo il commento di Gigi Dall'Igna ai microfoni di Sky Sport: "Questo titolo è importante, perchè dimostra che la tecnologia sviluppata in questi anni può andare anche nelle moto di produzione, per cui per un costruttore è un super risultato - ha spiegato il Direttore Generale Corse Ducati -. La cosa più complicata è stata quella di non riuscire a fare molti test, specialmente con una novità importante come la gomma posteriore. In gara è difficile fare prove sul setup e come modificare lo stile di guida".