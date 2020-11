Libere 3, Miller il più veloce. 4° Dovi, 20° Rossi

Miller chiude le Libere 3 a Portimao in 1:39.205 e si piazza in testa nella combinata, davanti a Oliveira e Rins. Il miglior italiano è Dovizioso al 4° posto, tutti gli altri piloti italiani non riescono ad accedere direttamente al Q2: 11° Morbidelli, 16° Savadori, 17° Bagnaia, 19° Petrucci, 20° Rossi. Il campione del mondo Mir è 15°. La MotoGP torna in pista alle 14:30 per l'ultima sessione di prove del 2020. Qualifiche alle 15:10, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

