Weekend speciale per Oliveira, che diventa il 1° portoghese in pole nella storia della top-class. Tutto questo a Portimao, sul circuito di casa, nel GP conclusivo della stagione. Alle sue spalle scattano Morbidelli e Miller. Crutchlow, alla sua ultima gara in MotoGP, è 4° in griglia. Sarà una gara particolare anche per Dovizioso e Rossi, rispettivamente in 12^ e 17^ casella: entrambi lasceranno il loro team dopo il GP Portogallo (Valentino passa in Petronas, anno sabbatico invece per Andrea)

PORTIMAO, GARA ALLE 15