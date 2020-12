Test per Valentino Rossi, sul circuito di Misano: il pilota della Yamaha ha girato con la Ferrari 488 GT3 del Team Kessel, per prepararsi alla 12 Ore del Golfo al via in Bahrain il 9 gennaio. Confermato l'equipaggio dell'ultima edizione: insieme a Rossi ci saranno suo fratello Luca e Uccio Salucci

