MotoGP, le coppie del Mondiale 2021: la line-up

Pramac Racing: Johann Zarco (nuovo). Contratto allungato al 2021 per il francese, due volte campione in Moto2. Zarco vanta già una solida esperienza in MotoGP avendo esordito con Yamaha nel 2017 per poi passare alla formazione ufficiale di KTM per una stagione e mezzo, affrontando anche alcuni Gran Premi in sella alla Honda. Dal 2020 con l'Esponsorama Racing, con cui ha firmato una straordinaria pole position al suo terzo Gran Premio con la Desmosedici a Brno per poi finire la gara sul podio. Dal 2021 correrà con Pramac, altro team satellite Ducati