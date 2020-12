Honda, una terza moto per Dovizioso nel 2021?

Il punto interrogativo più grande del Motomondiale 2021 è la presenza di Marc Marquez in griglia, il pilota spagnolo è a casa sua e sta recuperando dopo la terza operazione all'omero destro. Inutile fare previsioni, ma i dirigenti della Honda dovranno delineare una strategia per la sua sostituzione. Nella migliore delle ipotesi, con un'assenza di Marc per le prime due-tre gare, la casa giapponese si affiderebbe al collaudatore Stefan Bradl come fatto in questa stagione. Se l'assenza si prolungasse, perché non permettere alla Honda di schierare tre moto? Una per Pol Espargaró appena ingaggiato dalla Ktm, una per Marquez quando rientrerà dall'infortunio e la terza per Andrea Dovizioso. Parliamo di ipotesi, il boss della Dorna Carmelo Ezpeleta, ha già fatto sapere di non essere favorevole perché negli ultimi anni ha sempre spinto per due sole moto a team. Certo, se la Honda si presentasse con una richiesta straordinaria, garantendo la copertura finanziaria dell'operazione, perché impedirla? Dovizioso correrebbe l'intera stagione senza essere costretto a ridare la moto a Marquez al suo rientro, la Honda eviterebbe di trovarsi nella situazione scomoda di togliere la moto al pilota italiano magari in lotta per il mondiale. Insomma, concedere tre moto alla Honda sarebbe una grande operazione, soprattutto per i tifosi del motomondiale che potrebbero rivedere in pista Dovizioso con una moto competitiva senza una data di scadenza.