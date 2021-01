Un sogno che diventa realtà. Con queste semplici parole Pol Espargarò inzia il suo 2021, abbracciando letteralmente questo sogno: il prototipo della Honda con cui correrà la prossima stagione, recapitata direttamente a casa sua, in Andorra. Una bellissima sorpresa al rientro dall’allenamento quotidiano. “Ho lavorato tanto per vedere il mio numero su questa moto”, ha commentato entusiasta Espargarò. “Questa squadra, questa moto e i suoi piloti sono sempre stati gli avversari da battere”. Non poteva ricevere regalo più gradito, in attesa di sapere chi sarà il suo compagno di team. Sì perché l’altra faccia del box Honda è meno felice di quella di Pol. Marquez verrà sottoposto nei prossimi giorni a una visita medica che forse darà qualche risposta in più. Un 2020 da cancellare per lui, anzi da bruciare, ma anche il nuovo anno si prospetta in salita. Dopo la terza operazione è quasi impossibile pensare di vederlo in pista prima giugno, se tutto andrà bene. Honda dovrà quindi prendere delle decisioni. Sul fronte Dovizioso, libero sul mercato e con l’esperienza che farebbe comodo, c’è la disponibilità del pilota a fare i test in Malesia. Il team giapponese temporeggia, puntando ad aspettare il più possibile Marquez. Per ora, ufficialmente, non c’è un piano B. Ma le prossime settimane saranno decisive.