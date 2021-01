Si è conclusa la prima parte di gara della 12 Ore del Golfo in Bahrain. L'equipaggio numero 46 ha chiuso in quinta posizione, quarta di categoria, dopo aver percorso 168 giri. Valentino Rossi e Luca Marini hanno corso per due stint, solo uno per Alessio Salucci. Ottime prestazioni soprattutto per Valentino Rossi che al via è riuscito a guadagnare subito due posizioni, dall'ottava alla sesta. Davvero impressionanti anche gli stint di Luca Marini autore di un paio di sorpassi spettacolari e di una condotta di gara senza sbavature. Ricordiamo che l'equipaggio di Rossi sta correndo con una Ferrari 488 GT3 preparata dal team Kessel. La griglia della seconda parte di gara seguirà l'ordine di classifica della prima gara, quindi Rossi & Co partiranno dalla quinta posizione.