Domani, lunedì 20 gennaio, è il Ducati day: a Madonna di Campiglio la casa di Borgo Panigale presenterà il team MotoGP per la stagione 2025 e svelerà la nuova livrea della Desmosedici di Pecco Bagnaia e Marc Marquez. L'evento è previsto alle ore 11 e sarà visibile in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, oltreché sul nostro sito skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI

Il team Ducati Lenovo è pronto a svelarsi. Nella suggestiva cornice di Madonna di Campiglio la squadra factory di Borgo Panigale presenterà la nuova livrea e la squadra dei sogni composta da Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Undici mondiali in due, di cui 8 in top class, per una delle line-up più titolate di sempre (clicca qui per conoscere le altre). L'attesa sta per finire: la presentazione è in programma domani, lunedì 20 gennaio, alle ore 11.

Come seguire la presentazione LIVE su Sky e NOW Come detto il team ufficiale Ducati si presenta lunedì 20 gennaio alle 11 del mattino. L'unveiling sarà visibile in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) e in streaming su NOW, sul sito skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport.

