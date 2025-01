La Ducati ha pubblicato un video del test effettuato da Marc Marquez il 9 e 10 gennaio in sella alla nuova Panigale V2 2025 in versione stradale: "È bella da guidare, molto più della precedente: questa moto mi serve subito!", dice sorridendo lo spagnolo dopo le prime prove sul circuito di Aspar a Valencia. Marquez ha girato con gli stessi tempi della moto 2024 in assetto gara: ha stampato un 1:12.2, eguagliando il record non ufficiale della pista per la classe Supersport

