Boscoscuro raddoppia e l’Italia si prende un altro pezzetto di motomondiale. La casa vicentina ha stupito tutti nel 2024, ottenendo risultati incredibili: primo costruttore italiano a vincere il mondiale piloti in Moto2 con Ai Ogura e il team MT-Helmets, 4 moto nelle prime sei posizioni della classifica finale, due piloti spediti in MotoGP (lo stesso Ogura e Aldeguer). Un microcosmo che ha saputo sfruttare le competenze nostrane, come spiega Marta Boscoscuro: "Siamo una realtà piccola, ma di grande qualità, perché lavoriamo con tecnologie innovative, e mettiamo, oltre al cuore e alla passione, molto know-how in quello che facciamo. E tutte le aziende che ci supportano sono aziende che hanno un potenziale italiano fantastico". Una storia che parte dal 2010 quando Luca Boscoscuro, dopo il ritiro di Aprilia e Gilera, realizza di avere le competenze per farsi una moto da solo. Ex pilota, manager, e scopritore di talenti come Quartararo e Iannone, a Luca mancava solo una cosa: "Volevo vincere il mondiale da pilota, non ci sono riuscito, e allora ho detto ‘ci provo a farmi la moto’, e siamo riusciti a vincerlo".