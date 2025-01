Nella nuova stagione del mondiale Superbike il team GoEleven intende fare le cose in grande, già a partire dai primi passi. La presentazione della livrea 2025 si è svolta nella splendida cornice di Limone Piemonte, in pieno centro cittadino, con oltre duecento persone ad attendere lo svelamento della Ducati Panigale V4R di Andrea Iannone . Rispetto allo scorso anno spiccano gli inserti bianchi , che mettono in risalto il nuovo title sponsor Pata . Resta centrale il colore giallo, quello di Iannone , chiamato a un campionato da assoluto protagonista dopo un 2024 "di rodaggio". Le premesse sono ottime, dati i podi ottenuti al debutto in Superbike e l'emozionante vittoria di Aragon.

Iannone: "Piedi per terra, per puntare al titolo serve costanza"

Il pilota di Vasto, però, preferisce non sbilanciarsi. "Voglio stare coi piedi per terra, perché mi aspetto un anno più difficile dello scorso, anche se ho più esperienza e conosco bene il format di gara. Il team si aspetta tanto da me e io da loro. Sono cambiate un paio di figure tra cui l'elettronico, che è molto importante. Scopriremo nei test di Jerez e poi in Australia il nostro effettivo potenziale". "Per puntare al titolo - continua Iannone - ci vuole grande costanza, che dipende anche da quell'esperienza che nel 2024 non avevo. In Gara2 riuscivamo sempre ad avvicinarci ai primi e ora abbiamo dei dati da cui partire, ma tutti faranno uno step. Noi avremo un pacchetto tecnico simile all'anno scorso. Vediamo dove possiamo arrivare".