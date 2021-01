Il pilota spagnolo ha pubblicato un post su Instagram in cui mostra il primo giorno di allenamento dopo l'operazione del 3 dicembre scorso. Il pilota spagnolo ha svolto una seduta di cyclette ma come si vede dalla foto, indossa ancora un tutore che immobilizza il braccio destro. Ancora incerti i tempi di recupero, anche se pare molto difficile per possa scendere in pista per le prime gare della stagione

MARQUEZ: POCHI GIORNI FA LA VISITA DI CONTROLLO