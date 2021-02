Kevin Zannoni sarà al via della World Cup MotoE 2021 con le Energica del LCR E-Team , la squadra guidata dall’ex pilota Lucio Cecchinello . Il 20enne farà coppia con Miquel Pons . Zannoni, Campione Italiano della Moto3 nel 2018 e nel 2019 , ha disputato alcuni appuntamenti anche nel FIM CEV Repsol e ha ottenuto una wildcard nella classe leggera del mondiale. Pons ha invece parteciapto al ESBK (Campionato Superbike spagnolo) dal 2016 al 2019 per poi fare alcune partecipazioni al Mondiale WorldSSP e al Campionato spagnolo Moto2.

"Un altro capitolo del team LCR E-team inizia ora con Miquel Pons e Kevin Zannoni. Entrambi sono piloti molto giovani , il che significa che hanno meno esperienza riseptto ad altri protagonisti impegnati in MotoE ma so che i giovani portano un sacco di energia , motivazione e il loro impegno a crescere a volte è ancora più alto. Pertanto, ci aspettiamo una stagione in cui daremo loro un po’ di tempo per conoscere la categoria ma, visto che hanno dimostrato di essere molto competitivi in passato, credo davvero che possiamo raggiungere alcuni risultati eccellenti già nella seconda parte della stagione”.

Zannoni: "Sognavo fin da piccolo di disputare un Mondiale"

"Sono entusiasta di far parte del team LCR. Fin da piccolo sogno di competere in una categoria con piloti provenienti da tutto il mondo e ora finalmente ci sono. Vengo dalla Moto3, la MotoE ovviamente è una moto molto diversa ma lavorerò per capirla e poter essere competitivo. Vorrei ringraziare Lucio per l’opportunità e la mia famiglia per avermi sempre sostenuto. Non vedo l’ora di iniziare".