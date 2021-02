Un incendio ha devastato una parte del circuito di Termas de Rio Hondo, sede del GP Argentina, tappa del Motomondiale dal 2014. Non si registrano vittime o feriti, nonostante le fiamme abbiano provocato danni per milioni di euro: distrutta la parte alta dei box, la sala stampa, l’area Vip e le cabine di trasmissione TV. In corso indagini per stabilire se l’incendio sia stato di natura dolosa o meno

Un violento incendio è divampato nel circuito di Termas de Rio Hondo, tracciato che ospita il GP Argentina dal 2014. Secondo le prime ricostruzioni, il fuoco avrebbe completamente distrutto la parte alta dei box, la sala stampa, l’area vip e le cabine di trasmissione TV. I vigili del fuoco stanno cercando di salvare il museo dedicato a Juan Manuel Fangio, storico pilota argentino (campione del mondo di Formula 1 nel 1951, 1954, 1955, 1956 e 1957). Per fortuna non ci sono vittime o feriti nonostante le spaventose fiamme, visibili a centinaia di metri di distanza, come testimoniano i primi video pubblicati sui social dai giornalisti accorsi sul posto. I soccorritori temono che il forte vento possa contribuire a spostare l’incendio anche nella zona del paddock. A prescindere, i danni sono già enormi, ammontano a milioni di euro: una situazione che sembra compromettere ulteriormente l'edizione 2021 del GP Argentina, già precedentemente a rischio per via della pandemia. Sono in corso le indagini da parte delle autorità locali per capire se l’incendio sia stato di natura dolosa o meno.