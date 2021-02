Gresini migliora, ma resta in prognosi riservata

Aggiornamento sulle condizioni di Fausto Gresini, attraverso il bollettino medico diramato lunedì dall'Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna: al termine di una settimana complicata il Team principal del Gresini Racing sta via via migliorando, i parametri sono tornati stabili, seppur con una prognosi ancora riservata. I dettagli nelle parole del dottor Nicola Cilloni: "Fausto Gresini è ancora ricoverato presso la Terapia Intensiva dell'Ospedale Maggiore per il perdurare di una grave insufficienza respiratoria dovuta alle complicanze della infezione da Covid-19 con importante polmonite interstiziale. Dopo un improvviso aggravamento della funzione respiratoria nell'ultima settimana, grazie anche a macchinari che aiutano a rimuovere gas dal sangue permettendo minore stress sui polmoni, negli ultimi giorni le condizioni di salute sono migliorate pur rimanendo il quadro clinico generale grave e la prognosi ancora riservata".