Secondo il quotidiano AS, Marc Marquez ha chiesto alla Honda di rinunciare allo stipendio per l’intero Mondiale 2020. Lo spagnolo ha saltato praticamente tutta la passata stagione, avendo subito la frattura dell’omero del braccio destro nella prima gara dell’anno a Jerez (19 luglio 2020). Per questo il pilota ha proposto alla Honda di non essere pagato: la casa giapponese, pur apprezzando il gesto, ha comunque corrisposto l’ingaggio, ovviamente decurtato per le gare non disputate

MOTOGP, IL CALENDARIO DEL 2021