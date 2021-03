Marc Marquez prosegue nei test per verificare le condizioni del braccio destro operato: dopo i giri svolti a Barcellona, il pilota spagnolo è sceso in pista a Portimao, come testimonia il video postato sui social. La moto è la stessa: una Honda RC213V-S, ossia una MotoGP depotenziata da 212 cavalli)

