Tra una settimana Formula 1 e MotoGP saranno in pista per il via del primo weekend delle rispettive stagioni in Bahrain e Qatar. Dalle libere alla gara, su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport MotoGP (208) potrete seguire i due eventi in diretta. Gli approfondimenti pre e post vi porteranno ancora più vicino ai protagonisti della stagione. L'attesa sta davvero per finire! LA STAGIONE DEI MOTORI SU SKY: 330 GARE A 330 ALL'ORA Condividi:

Ancora una settimana e poi i motori scateneranno il loro inferno in pista. L'attesa sta per terminare, tra sette giorni avranno inizio le stagioni di Formula 1 e MotoGP, rispettivamente in Bahrain e Qatar. Dopo le presentazioni dei team e le prime accelerate nei test, è arrivato il momento di fare sul serio. Dalle prove libere di venerdì 26 marzo alle gare di domenica 28, su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport MotoGP (canale 208) potrete vivere in diretta l'emozione del primo appuntamento dei due Mondiali. Gli approfondimenti pre e post, il racconto sempre più tecnologico, le interviste e tutte le nostre rubriche vi porteranno ancora più vicino ai protagonisti di una stagione dei motori su Sky lunga ben 36 weekend, con oltre 1.200 ore live (non solo F1 e MotoGP: scopri di più). Siete pronti a scendere in pista con noi?

La Formula 1 riparte dal Bahrain: che Mondiale sarà? I test di Sakhir hanno mescolato un po' le carte. La Mercedes non è apparsa così brillante e devastante come ha dimostrato di essere negli ultimi anni. Meglio Valtteri Bottas, mentre Lewis Hamilton ha dovuto fare i conti con una W12 un po' "nervosa". Ma sono solo test, appunto. La prima qualifica e il primo GP daranno indicazioni più certe sulla forza del team di Brackley e di un Lewis a caccia dell'ottavo titolo in carriera. La Red Bull è apparsa in palla, Max Verstappen e Sergio Perez sembrano in grado di poter battagliare con la Mercedes, mentre è tutta da scoprire la Ferrari. Ma senza dubbi cresce l’attenzione per la nuova e promettente coppia di piloti formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Debutta Mick Schumacher, torna Fernando Alonso: al tedesco e allo spagnolo sono dedicati gli speciali che in onda lunedì 22 e martedì 23 marzo su Sky Sport F1.

Come seguire il GP di Sakhir di F1 in diretta su Sky Il sipario sulla prima gara della stagione si alzerà giovedì 25 marzo, con la conferenza stampa dei piloti che potrete seguire anche su Skysport.it. Venerdì la pista, con le prime libere in diretta alle 12.30 e le seconde alle 16 Sabato FP3 alle 13, mentre alle 16 verrà assegnata la prima pole position della stagione, mentre domenica la gara avrà inizio alle 17.

MotoGP, l'attesa per il primo ciak del Mondiale Lo abbiamo già definito così: il Mondiale delle prime volte, con 7 piloti italiani a scaldare le aspettative. Sono solo alcuni degli ingredienti della grande stagione che sta per cominciare. Mentre Valentino Rossi si prepara a vivere la sua 26^ stagione in carriera con Yamaha Petronas, c’è grande attesa anche per Franco Morbidelli, uno dei pretendenti al titolo. C'è poi Danilo Petrucci che prende le misure con KTM, mentre Francesco Bagnaia è pronto alla sua avventura nel team ufficiale Ducati. Senza dimenticare il debutto di Enea Bastianini nella classe regina con la Ducati del Team Esponsorama Avintia e Luca Marini con i colori Sky VR46 Avintia. Da non perdere di vista Aprilia con Lorenzo Savadori accanto al più esperto Aleix Espargaró.