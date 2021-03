Marc Marquez, insieme al team medico dell'Ospedale Ruber Internacional, ha ritenuto opportuno non partecipare ai primi due Gp della stagione, in programma entrambi a Losail il 28 marzo e 4 aprile. "Dopo l'ultimo controllo, i medici mi hanno avvisato che la cosa più prudente era di non prendere parte al Gran Premio del Qatar e di proseguire con il piano di recupero che abbiamo seguito nelle ultime settimane - spiega il pilota in una dichiarazione - Mi sarebbe piaciuto poter partecipare alla gara di apertura del Mondiale, ma dovremo continuare a lavorare per riuscire a recuperare le condizioni ottimali che ci consentano di tornare alle competizioni". Durante il controllo effettuato dall'equipe medica è stato riscontrato un miglioramento delle condizioni - grazie all'intensificarsi dell'allenamento - a 15 settimane dall'intervento all'omero del braccio destro. Tuttavia, prendendo in considerazione lo stato attuale del processo di consolidamento osseo, i medici ritengono più corretto non accelerare il rientro in pista di Marquez in Qatar dopo un così lungo periodo di inattività. Il pilota spagnolo sarà sottoposto a un altro controllo medico lunedì 12 aprile, all'inizio della settimana che porterà al terzo Gp stagionale, a Portimao. Probabile che lo spagnolo possa così rientrare in Portogallo, sulla pista dove l'ex campione del mondo ha provato la moto la scorsa settimana per testare le condizioni del braccio destro.