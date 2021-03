Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli, domenica si svolgeranno le prime gare del Motomondiale 2021: Moto3 alle 16, Moto2 alle 17.20, MotoGP alle 19 . Tutte da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su Skysport.it con il nostro live-blog. Ma gli appuntamenti da Losail inizieranno già giovedì con la conferenza stampa dei piloti, per proseguire con le prime uscite in pista. Facciamo il punto sull'intero programma del GP del Qatar, ricordando che saranno impegnate anche le quattro ruote: il Mondiale di Formula 1 prenderà il via sempre questo weekend in Bahrain .

Assenze, novità ai box e rookies

Losail

Miller è 1° nella combinata: il bilancio dei test

Da dove ripartiamo? Il 2020 si è chiuso con la vittoria del titolo di MotoGP da parte di Joan Mir davanti alla Petronas di Franco Morbidelli. Novità importanti per entrambi quest'anno: l'uscita di Brivio (ex team manager Suzuki, passato alla F1 con l'Alpine) e l'ingresso di Valentino Rossi (al debutto in Petronas). Quella Morbidelli-Rossi non è l'unica coppia inedita del 2021, sono tante le novità ai box: proprio al posto di Valentino al fianco di Vinales in Yamaha ora c'è Fabio Quartararo, per esempio, mentre nel team ufficiale Ducati sono stati promossi Pecco Bagnaia e Jack Miller (autore del giro record nei test pre-stagionali, è uno dei favoriti in Qatar). Parlando di promozioni attenti ai rookies: Luca Marin ed Enea Bastianini sono insieme in Esponsorama, Jorge Martín è all'esordio in MotoGP con Pramac (dove fa coppia con Johann Zarco). Guardando la griglia colpiranno le assenze di Andrea Dovizioso e Marc Marquez: il primo l'anno scorso ha lasciato la Ducati con la volontà di prendersi un anno sabbatico, il secondo è ancora alle prese con il recupero dall'infortunio al braccio destro. Ci sarà e vuole sorprendere anche in gara dopo averlo fatto già nei test l'Aprilia, che si affida ad Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori.

Moto2 e Moto3

I piloti delle altre categorie hanno chiuso i test solo pochi giorni fa, nell'ultimo weekend erano impegnati in pista proprio a Losail. Tra i più attesi in Moto2 certamente Bezzecchi e Lowes, che già nel 2020 si erano giocati il Mondiale con Bastianini e Marini e che hanno acceso i test nel finale. In Moto3, invece, tra i protagonisti dell'ultimo weekend Foggia, Fenati, Masiá e il rookie Guevara.