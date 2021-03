Domenica il secondo appuntamento consecutivo del Mondiale MotoGP in Qatar. Statistiche alla mano ripetersi in back-to-back è quasi impossibile: l'equilibrio regna sovrano e i favoriti sono molti, compresi i vari Morbidelli, Rossi e Miller, che vogliono riscattare la gara di apertura

Statistiche alla mano ripetersi al secondo turno è quasi impossibile. Il cosiddetto back-to-back, due gare di fila sullo stesso circuito, l’anno scorso ha premiato in una sola occasione Fabio Quartararo, vincitore per due volte in Spagna. Ecco perché domenica prossima secondo appuntamento della MotoGP in Qatar, il risultato non è affatto scontato. Una prospettiva che tiene aperti i pronostici sempre che gli sconfitti di domenica abbiano capito come correre ai ripari.

Discorso che tocca sia Valentino Rossi, rallentato vistosamente da un problema alla gomma posteriore, surriscaldatasi dopo quattro giri, sia il suo compagno di squadra Franco Morbidelli messo fuori gioco da un inconveniente all’ammortizzatore posteriore. Possibilità di rivincita anche per Fabio Quartararo, stessi problemi di Rossi, e per Jack Miller, tra i favoriti della vigilia e finito al nono posto di una corsa dove le Ducati in generale partivano per vincere.

Spazio anche alle rinnovate ambizioni di Pecco Bagnaia, battuto in una gara condotta per buon parte in testa. Ma c’è da scommetterci, il piemontese di sicuro ha già capito come rilanciarsi nella corsa al gradino più alto del podio.