Il pilota della Ducati, terzo la scorsa settimana nella prima gara in Qatar, ha chiuso le seconde libere con il secondo miglior tempo: "Ci sono condizioni diverse, quindi ho faticato un po' di più. Ma nelle FP2, con le soft nuove, mi sono sentito molto meglio da subito". La gara LIVE domenica alle 19 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

"Le condizioni sono abbastanza diverse, quindi ho faticato un po' di più. Ma nella seconda sessione di libere sono partito con le soft/soft nuove e mi sono sentito molto meglio da subito". Pecco Bagnaia racconta così il suo venerdì di libere a Doha, chiuso con il secondo miglior tempo. Il pilota della Ducati, dopo il terzo posto in gara della stessa settimana, proverà a confermarsi nel secondo GP di fila in Qatar: "Mi sono sentito meglio senza dover spingere più di tanto ho fatto 54.0 con la benzina della gara, quindi con molto carburante nel serbatoio. Sono contento, abbiamo cercato di fare un po' più di giri con la gomma soft e il ritmo era abbastanza costante. Tanto che l'ultimo giro, prima di fermarmi per fare il time attack, ero di nuovo sul 54.4, quindi siamo quasi più preparati del weekend scorso".