Valentino Rossi ha chiuso al 14° posto il venerdì del GP di Doha: "Sono in difficoltà, più di venerdì scorso. Abbiamo migliorato qualcosa, la gomma dietro non scivola più come prima, ma non sono veloce. Nel long run che ho fatto, il mio passo non era niente di che. Sabato sarà difficile, anzi impossibile, girare in 1'53'' in FP3. Dobbiamo concentrarci sul nostro passo, abbiamo un'altra possibilità in Q1 ed essere tra i primi due per entrare in Q2: non sono molto lontano".