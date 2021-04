Mentre Celestino Vietti dello Sky Racing Team VR46 è impegnato in un'intervista, non sfugge la presenza di un "intruso" sullo sfondo. Ma chi è? Si tratta del pilota statunitense Joe Roberts. Il Motomondiale è in Qatar: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

