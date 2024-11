Brutta caduta per Enea Bastianini nei test MotoGP, suo primo giorno in sella alla Ktm: il pilota romagnolo è scivolato ad altissima velocità in curva 5, demolendo la sua moto. Per fortuna nessuna conseguenza fisica per il pilota, con i commissari costretti però ad esporre la bandiera rossa per qualche minuto per consentire ai marshall di pulire la pista

