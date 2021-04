I rappresentanti di FIM e Dorna hanno fatto visita al Mandalika International Street Circuit, in Indonesia, dove il 14 novembre 2021 correrà per la prima volta la Superbike. Debutto della MotoGP previsto per marzo 2022. Carmelo Ezpeleta soddisfatto dei progressi nella realizzazione della pista: "Questo circuito ospiterà uno dei GP più importanti e spettacolari del calendario". Erick Thohir (ex presidente dell’Inter, oggi ministro indonesiano): "Sostengo totalmente l'evento della MotoGP"

Dopo il GP di Doha, i rappresentanti della Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) e di Dorna Sports mercoledì 7 aprile hanno fatto visita al Mandalika International Street Circuit. Il circuito attualmente è in fase di realizzazione a Lombok . La delegazione era composta dal FIM Grand Prix Safety Officer Franco Uncini , oltre al rappresentante di Dorna in Direzione Gara Loris Capirossi e allo Sports Managing Director di Dorna Carlos Ezpeleta , che hanno verificato sul posto i progressi fatti. Nel corso della visita i rappresentanti della FIM e di Dorna Sports sono rimasti molto soddisfatti di quanto fatto finora e degli standard di sicurezza messi in campo.

SBK a novembre 2021, MotoGP a marzo 2022



L’obiettivo per il Mandalika International Street Circuit resta quello di ospitare il 14 novembre 2021 il campionato Superbike. Considerando l'attuale pandemia da Covid, il debutto della MotoGP nella pista indonesiana potrebbe svolgersi nella parte iniziale della stagione 2022, probabilmente nel mese di marzo. Qualora la MotoGP possa far tappa nel Sud Est asiatico già sul finire del 2021, non sarebbe da escludere anche una sessione di test in quel periodo al Mandalika International Street Circuit. Il ministro indonesiano delle Imprese di Stato Erick Thohir (già conosciuto in Italia per essere stato il presidente dell’Inter dal novembre 2013 all’ottobre 2018) ha dichiarato: "Sostengo totalmente l’evento della MotoGP in programma per marzo 2022. È un evento in linea con l’accelerazione del programma nazionale di vaccinazione voluto dal Governo indonesiano. Vogliamo garantire la sicurezza degli ospiti sia del nostro Paese che di coloro che vengono dall’estero".