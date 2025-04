Rueda, come da pronostico. E come da copione, quando ingrana, prende e se ne va. Ha gestito lui la gara fin dal via, mettendosi al comando, martellando sul ritmo per spaccare il gruppo, staccandosi insieme a Kelso e Piqueras, per poi salutare l’australiano e il connazionale a sette giri dalla fine. La velocità è la sua arma, la precisione di guida, la capacità di ripetere giro dopo giro le stesse traiettorie, senza sbavature, la sua forza. Ad oggi è il pilota più in forma e il pur bravo Piqueras, che è riuscito a liberarsi di Kelso alla fine, ha dovuto cedere il primo posto in classifica, guadagnato con la gara in Qatar.

La prima gara del programma non ha regalato grandi emozioni: un brutto incidente al via che ha coinvolto Almansa, Munoz e Moodley che potrebbe finire nel mirino degli stuart FMI per averlo innescato (Munoz s’è poi ritirato), il duello finale per il podio tra Kelso e Piqueras, e la lotta per il quarto, vinto da Fernadez.