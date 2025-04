Gonzalez non ha lasciato scampo a chi gli contende il primato in classifica. Aveva l’occasione per confermarsi al vertice, ne ha approfittato con una gara solitaria, figlia di prove e qualifiche ben amministrate (partiva dalla pole position). Veloce sul giro, efficace sul ritmo gara, il pilota di Liqui Moly ha preso la testa della gara e non l’ha più mollata, mettendo abbondante spazio di sicurezza tra lui e gli inseguitori, Baltus, Moreira e Agius, rimasti a giocarsi gli altri due gradini del podio. Baltus si è poi scrollato di dosso gli altri due, lasciati a sgomitare tra loro fino al traguardo (il miglior duello della gara). L’ha infine spuntata l’australiano.

Canet e Dixon, partiti indietro sullo schieramento, non hanno potuto che abbozzare. La gomma nuova portata da Pirelli ha un po’ scombussolato i valori, non tutti sono riusciti a sfruttarla. Lo spagnolo della Fantic e l’inglese di Marc VDS hanno chiuso uno dietro l’altro, in ottava e nona posizione. In classifica restano comunque a tiro di Gonzalez.