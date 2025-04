Il pilota del team VR46 è caduto in curva 11 nel corso del 16° giro e ha rimediato una forte concussione cervicale. Fortunatamente non sono state riscontrate fratture, ma non prenderà parte ai test ufficiali in programma sempre a Jerez lunedì 28 aprile (dalle 10 alle 18). "Non c'era molto da provare, abbiamo deciso di lasciarlo a riposo per i test", ha dichiarato su Sky il suo capotecnico Matteo Flamigni

Infortunio per Franco Morbidelli nel GP di Spagna. Il pilota del team VR46 è caduto in curva 11 nel corso del 16° giro, mentre si trovava in sesta posizione alle spalle di Fabio Di Giannantonio. Morbidelli ha rimediato una forte concussione cervicale e fortunatamente non sono state riscontrate fratture, ma non prenderà parte ai test ufficiali della top-class in programma lunedì 28 aprile. "Franco è dolorante, ha preso una bella botta - ha dichiarato il suo capotecnico Matteo Flamigni su Sky Sport -. Si è andata a sommare a quella di sabato, adesso è a riposo. Non c'è preoccupazione, farà gli accertamenti del caso ma è venuto nel box, è stato con noi e ci ha raccontato quello che è successo. Siccome non c'era molto da provare, abbiamo deciso di lasciarlo a riposo per i test di lunedì".