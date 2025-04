La MotoGP non si ferma. Dopo il weekend di gara in Spagna, lunedì 28 aprile piloti e collaudatori scenderanno in pista a Jerez per una giornata di test ufficiali dalle 10 alle 18. Su skysport.it aggiornamenti in tempo reale con foto, video e curiosità nel nostro liveblog, su Sky Sport 24 previsti collegamenti col nostro inviato Sandro Donato Grosso

La MotoGP non si ferma e dopo il Gran Premio di Spagna vinto da Alex Marquez si Quartararo e Bagnaia si torna subito in pista a Jerez lunedì 28 aprile per i test ufficiali. Tutte le case avranno a disposizione otto ore di lavoro, dalle 10 alle 18, per provare le novità tecniche e portare aggiornamenti per la stagione in corso. Assenti Jorge Martin e Miguel Oliveira, non ci sarà nemmeno Franco Morbidelli: il pilota VR46 resterà a riposo dopo la concussione cervicale rimediata nella caduta in gara.