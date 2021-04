MV Agusta Forward Racing ha deciso di puntare sullo spagnolo Miquel Pons per sostituire Tommaso Marcon (a sua volta sceso in pista nel GP di Doha al posto dell'infortunato Simone Corsi), che al rientro in Italia è risultato positivo al Covid-19

Dopo l'infortunio al polso destro di Simone Corsi (caduto nella prima gara del Mondiale) la MV Agusta Forward Racing aveva scelto di sostituirlo nel secondo GP del 2021 con Tommaso Marcon , ma il pilota veneto al suo rientro in Italia è risultato positivo al test al coronavirus: a questo punto il team ha dovuto trovare un ulteriore sostituto per l'appuntamento di questa settimana a Portimao. La scelta è andata su Miquel Pons, spagnolo classe 1997, da quest’anno impegnato nel campionato del mondo MotoE con il team LCR .

"Correre in Moto2 è un sogno"

La gioia di Pons dopo la decisione di MV Agusta Forward Racing: "Sono molto felice per l'opportunità che mi è stata data. Per me è un sogno poter gareggiare nel campionato Moto2 per questa gara. Metterò tutto il mio impegno, darò il massimo. Ci tengo a ringraziare tutto il team e Giovanni Cuzari, oltre che la famiglia Hernandez, Lucio Cecchinello, Nobby Wedda, la mia famiglia, tutti coloro che mi sostengono e che hanno reso possibile questa esperienza".