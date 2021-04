GP Portogallo, le qualifiche LIVE

Caccia alla pole a Portimao: Marc Marquez e Mir nel Q2. Assente Martín: caduto nelle FP3, ha subito una frattura al malleolo destro e al pollice della mano destra, sarà operato. Assente anche Nakagami: il dolore è ancora troppo forte dopo la caduta di ieri nelle Libere, in cui ha subito diverse abrasioni. Moto3: pole di Migno davanti a Foggia. Questo weekend anche la F1 in pista a Imola, potete seguire tutto in contemporanea con lo Split Screen

VIDEO. LA CADUTA DI MARTIN