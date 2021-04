Il circuito di Estoril si aggiunge al calendario come secondo Round del 2021: Superbike e Supersport correranno sulla pista portoghese dal 28 al 30 maggio. I piloti torneranno in Portogallo a inizio ottobre per un altro Round a Portimao

Modifica importante nel calendario della Superbike. La FIM e la Dorna, attraverso una nota ufficiale, hanno comunicato che il circuito di Estoril ospiterà il secondo Round della stagione 2021, che si svolgerà dal 28 al 30 maggio. Oltre alla Superbike, correrà sul circuito portoghese anche la Supersport. Il calendario 2021 inizia quindi con una doppietta in rapida successione: si parte ad Aragon dal 21 e al 23 maggio, una settimana dopo si torna subito in pista a Estoril senza sosta. Sono due gli appuntamenti in calendario che si svolgeranno in Portogallo: Estoril dal 28 al 30 maggio, Portimao dal 1° al 3 ottobre. Il calendario potrebbe subire altre variazioni prima dell’inizio della stagione, in virtù degli accordi che gli organizzatori stanno stringendo con i vari circuiti e i Paesi ospitanti per garantire la sicurezza nel paddock nonostante la pandemia.