Gara matta, con un finale tutto sommato corretto. Alla fine davanti a tutti c’è la sorpresa di questo campionato, Raúl Fernandez, esplosivo e sempre più convincente. Dopo due podi la prima vittoria che lo proietta al secondo posto in classifica. Alle spalle di chi? Non di Lowes vincitore delle prime due gare, ma di Remy Gardner terzo e ormai diventato una realtà concreta di questa categoria. È mancato Sam Lowes, a modo suo. Una caduta al primo giro che ha vanificato un week end fino a quel momento perfetto (terza pole position consecutiva). Ma il britannico è fatto così, alterna cose meravigliose a peccati veniali. Per troppa foga probabilmente. L’altro rimpianto riguarda Marco Bezzecchi, in testa per sei giri prima di farsi travolgere dagli inseguitori (tra cui un ritrovato Aron Canet, secondo al traguardo) e chiudere al sesto posto. Il romagnolo ha faticato a trovare la strada del podio anche se in classifica è quarto, ma l’avvio della gara prometteva di più. Marco ha patito i sorpassi, ha lottato anche con Fernandez e Joe Roberts, ma non è riuscito a ritrovare il ritmo. Il passo c’è, il talento non si discute, tornare ai ritmi visti la passata stagione si può. Rimpianti anche per la gara di Vietti e Bulega finita in un contatto (innescato da Bulega) che ha messo fuori gioco entrambi. E infine per Di Giannantonio, non pervenuto per tutto il fine settimana. L’undicesimo posto va evidentemente stretto a un pilota del suo talento; si attende la rivincita già dalla prossima gara.