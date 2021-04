Portimao, Quartararo vince e sale in testa al Mondiale. Grande rimonta di Bagnaia: porta la sua Ducati dall'11° al 2° posto. Completa il podio Mir, 4° Morbidelli. A terra Miller, Rossi e Zarco. 7° Marc Marquez, al rientro dopo l'assenza di 9 mesi per la caduta di Jerez. Moto3: 1° Acosta davanti a Foggia e Migno. F1 (gara a Imola) e MotoGP, minuto di silenzio congiunto per omaggiare Fausto Gresini. Moto2 alle 15:30, grazie allo Split Screen potete seguire tutto su Sky

