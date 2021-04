Sul tracciato di Misano dedicato a Marco Simoncelli giornata inedita per motociclisti professionisti e amatori, che hanno la grande chance di scendere in pista con le moto del team di Noale. Domani tornano gli Aprilia Days: vi racconteremo il meglio di questo weekend in uno speciale in programmazione sul canale 208

Prima giornata dell'Aprilia All Stars sul circuito di Misano dedicato a Marco Simoncelli, un’occasione per motociclisti professionisti e amatori di provare i modelli della casa di Noale, dalla 125 alla MotoGP. In sella ai bolidi della classe maggiore anche Guido Meda e Mauro Sanchini: un'esperienza straordinaria che vi racconteremo in uno speciale in programmazione sul canale 208. Presenti grandi piloti, del presente e del passato: Aleix Espargaró, Loris Capirossi, Max Biaggi, Lorenzo Savadori e molti altri.