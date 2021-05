Per la prima volta una stagione della top-class si apre con un pareggio di 2 pole Ducati contro 2 pole Yamaha. 4° in griglia, Bagnaia spiega di avere avuto un sabato complicato a Jerez: "Mi aspettavo qualcosa di più, questa mattina ho anche rischiato di rimanere fuori dalla Q2 e di cadere, non mi sono trovato bene con vento e gomme. Alla fine comunque aprire la seconda fila non è male, considerando che siamo su una pista difficile per le Ducati e che non sono riuscito a sfruttare al meglio la morbida". Il pericolo n.1 in gara è chiaro: "La Yamaha vanno davvero forte, in particolare sfruttano meglio di noi il grip con la gomma. Dobbiamo continuare a lavorare, per la gara ci manca forse ancora qualcosa ma mi sento bene con la moto, abbiamo migliorato il passo di mezzo secondo. Serve un ulteriore step in avanti nel warm up, poi sarà fondamentale fare una buona partenza".