La MotoGP a Le Mans: sono tutti a un bivio

L’anno scorso, in un bagnatissimo GP di Francia, Danilo Petrucci riuscì ad ottenere la prima vittoria Ducati a Le Mans, spezzando un duopolio Honda/Yamaha durato 12 edizioni. Fu anche il GP in cui la Spagna vide finire una sequenza di 8 vittorie consecutive in top-class sul tracciato francese, e a distanza di un anno, molti dei protagonisti citati qui sopra sono attesi per delle conferme. Petrucci non è più salito sul podio e non è neppure andato in testa ad una gara da allora ed ha l’occasione del riscatto dopo un inizio di 2021 non felicissimo. La Ducati cerca non solo la seconda vittoria qui a Le Mans, ma proverà ad ottenere una doppia vittoria in GP consecutivi che manca all’interno di un campionato dal 2018, quando infilarono una striscia da 3 a Brno, Red Bull Ring e Misano (ci fu poi il doppio trionfo a cavallo di due stagioni a Valencia 2018 e Losail 2019). Per la Honda è una continua rincorsa ai fasti dell’era Marquez: l’anno scorso qui misero fine ad una sequenza di podi di 8 gare, il peggiore dal 1982, grazie al secondo posto di Alex Marquez e quest’anno, ironia della sorte, giungono a Le Mans con l’identico digiuno da colmare. Per Honda al momento sembra un miraggio mettere fine al digiuno di 18 vittorie, il peggiore dal 1982, già registrato da Donington 2008 a Assen 2009, ma, vista la gara dell’anno scorso: mai dire mai.