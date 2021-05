In corso la gara della MotoGP sul circuito Bugatti. A 22 giri dal termine inizia a piovere pesantemente a Le Mans, tutti i piloti rientrano al box per cambiare moto (prima gara flag to flag negli ultimi quattro anni). Al primo giro cade Morbidelli che, nonostante il colpo al ginocchio sinistro infortunato, rientra in corsa. A terra anche Marc Marquez e Alex Rins a causa dell'asfalto bagnato

MOTO3, LA DEDICA DI RICCARDO ROSSI