Marquez è tornato in sella alla sua Honda, ma il recupero dall'infortunio non è ancora completato: "Adesso che ho iniziato a spingere in palestra ho notato che c’è tanta differenza tra un braccio e l’altro, più o meno sono al 60-70% della forma, per me è già tanto". A Le Mans è previsto maltempo per il weekend: "Solitamente quando guidi con la pioggia non stressi tanto il fisico", spiega lo spagnolo. Il GP di Francia è in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208)

"Quando un pilota vede piovere in pista, ma tuttavia dice ‘Queste condizioni non sono male’, allora significa che quel pilota non è in buona forma". Marquez trova la forza di scherzare sulla sua condizione non ottimale. Marc è ancora alla ricerca della giusta confidenza sulla moto: è tornato in sella a Portimao, in seguito alla terza operazione al braccio destro (resa necessaria a causa della frattura dell’omero subita nel luglio 2020 a Jerez). Vederlo di nuovo sorridente è una bella notizia, ma le sue prestazioni in pista naturalmente non sono ancora in linea con il "cannibale" in grado di vincere 8 titoli nel Motomondiale. "Solitamente quando guidi con la pioggia non stressi tanto il fisico – spiega Marquez nell’intervista rilasciata a Sky Sport –. Ma io guardo più all’osso, che sta andando meglio: questa è la cosa più importante. Adesso che ho iniziato a spingere in palestra ho notato che c’è tanta differenza tra un braccio e l’altro. Più o meno sono al 60-70% della forma, per me è già tanto".