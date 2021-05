Due francesi davanti a tutti nelle prove libere del venerdì, proprio sul circuito di Le Mans: in vetta Zarco (Ducati Pramac), seguito dalla Yamaha del connazionale transalpino Quartararo. Ma quanto conta il 'fattore' casa in MotoGP? Ecco le opinioni di Guido Meda, Rosario Triolo e Federico Aliverti

Due francesi in testa nel 'loro' circuito, i più veloci nelle prove libere della MotoGP a Le Mans: primo Johann Zarco da Cannes sulla sua Ducati Pramac, secondo Fabio Quartararo da Nizza a cavallo della sua Yamaha. Solo una coincidenza o anche merito del fattore 'casa'? All'interrogativo di Vera Spadini hanno risposto Guido Meda, Federico Aliverti e Rosario Triolo.

Meda: "Fattore casa relativo"

"Se tu sei Valentino Rossi e vai al Mugello con 120mila tifosi il fattore 'campo' conta; se sei invece un pilota che normalmente si distribuisce il tifo con gli altri e magari arrivi in una pista come questa, senza pubblico a causa della Pandemia, secondo me pesa relativamente".

Federico Aliverti: "Il contesto può influire"

"Alle mie gare c'erano soltanto mia moglie e i miei figli, non c'era nessun altro perché la gente era pochissima... Scherzi a parte, credo che più che il pubblico, è tutto il contorno nelle gare casalinghe che può influire: i giornali locali, le televisioni, i media, sai di avere l'attenzione della nazione su di te. Tutto questo dà una carica in più anche se gli spalti sono vuoti. I piloti percepiscono che tutto il Paese è con te, anche se al momento è fisicamente assente".

Rosario Triolo: "Zarco spera che Le Mans gli porti fortuna"

"In realtà Zarco si è stancato di tutte queste domande sul fatto che questa sia la sua gara di casa. Ma ha anche auspicato che gli porti quantomeno fortuna, così da continuare a giocarsi le sue chance di lottare per il Mondiale".