Doppia caduta per Marquez nel GP Francia, svolto su asfalto bagnato. Prima caduta in uscita dalla curva 12, quando mancano 20 giri all’arrivo: perde il posteriore e finisce a terra. Lo spagnolo si rialza, torna in pista, ma dopo 10 giri arriva un’altra caduta: Marc scivola alla curva 6, per fortuna senza conseguenze. A questo punto il campione del mondo torna ai box: "Non sono stato bravo, ho rischiato troppo: in alcuni punti non avrei dovuto esagerare, ma è difficile gestirsi"

GP FRANCIA, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA