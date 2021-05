Pioggia e cadute, il meglio della gara di Le Mans

Miller vince il GP di Francia davanti a Zarco e Quartararo, in una gara ricca di colpi di scena: si inizia sull'asciutto, si prosegue sul bagnato e si conclude con asfalto parzialmente umido. Una situazione meteo variabile che ha portato a molte cadute. C'è chi, come Marc Marquez, è addittura scivolato per due volte. Da sottolineare la rimonta di Bagnaia, che grazie al 4° posto è secondo nella classifica del Mondiale a -1 da Quartararo. Prossimo appuntamento al Mugello dal 28 al 30 maggio

Il GP di Francia prometteva colpi di scena. Non ha deluso le aspettative: al primo giro c’è subito un contatto tra Valentino Rossi, Pol Espargaró e Franco Morbidelli . Ha la peggio il pilota italo-brasiliano, che finisce sulla ghiaia e scivola nel tentativo di restare in sella, sbattendo anche il ginocchio sinistro infortunato . Morbidelli rientrerà in pista approfittando del flag to flag, ma terminerà comunque la gara in ultima posizione.

Quando inizia a piovere, tutti i piloti rientrano ai box per il flag to flag. Le condizioni meteo sono al limite, l'asfalto bagnato mette a dura prova i rifletti di tutti. C'è chi addirittura cade due volte, come Marquez. Prima caduta in uscita dalla curva 12, quando mancano 20 giri all’arrivo: perde il posteriore e finisce a terra. Lo spagnolo si rialza, torna in pista, ma dopo 10 giri arriva un’altra caduta: Marc scivola alla curva 6, per fortuna senza conseguenze. A questo punto il campione del mondo torna ai box.