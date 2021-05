Venerdì 14 maggio incidente in bicicletta in Australia per il campione di Superbike: frattura della vertebra C4 con interessamento midollare. "Non potrò tornare in moto fino a quando non avrò riacquisito la piena mobilità di braccia e mani. I medici sono ottimisti, ma per ora non c'è un'indicazione precisa sui tempi di recupero", le prime parole di Troy. Il Mondiale di Superbike 2021 al via questo weekend ad Aragon: tutta la stagione live su Sky Sport MotoGP

Tre volte campione del mondo in Superbike, Troy Bayliss, è stato vittima di un incidente in bicicletta lo scorso venerdì, 14 maggio, che gli ha provocato una frattura della vertebra C4 con interessamento midollare. Leggenda della Ducati, il 52enne campione australiano sarà costretto a restare a riposo per alcuni mesi.

La dinamica

Sembra che Bayliss, che per ora non ha alcun ricordo della dinamica dell'incidente, si sia scontrato con un'altra bicicletta che proveniva tra due auto parcheggiate. Nell'impatto ha battuto violentemente la testa e ha perso conoscenza. Le condizioni di Troy attualmente sono stabili, già ieri è potuto rientrare nella sua casa sulla Gold Coast, per iniziare il periodo di convalescenza.

"Mobilità braccia, medici ottimisti"

Le prime parole di Bayliss: "A causa dell'incidente non potrò tornare in moto fino a quando non avrò riacquistato piena mobilità di braccia e mani. Fortunatamente comunque sto bene, tornerò in pista quanto prima, mi riprenderò. I medici sono molto ottimisti, ma non c’è un'indicazione precisa su quanto tempo ci vorrà prima che io possa tornare di nuovo in moto. Forse sarà una questione di qualche mese, tutto dipenderà da come proseguirà la guarigione una volta che la vertebra si sarà saldata".