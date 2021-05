Il GP del Mugello è un evento speciale per qualunque pilota italiano. Lo sa bene Zarco, che vede in Bagnaia uno dei favoriti per il GP d’Italia che scatta questo weekend (tutto in diretta tv su Sky Sport MotoGP, canale 208). Eppure il francese, attualmente al terzo posto nella classifica del Mondiale, non si sente da meno rispetto a Pecco e immagina di vivere una bella sfida tra Ducati sul circuito toscano: "Sarebbe interessante vedere tre Ducati lottare, con un duello in pista tra me, Bagnaia e Miller. Adesso si possono dire tante cose, ma alla fine quando sei in sella è tutto diverso – spiega il pilota della Pramac, nel giovedì del Mugello –. Immagino che Pecco, nel GP di casa, vorrà dare di più. Dovremo essere intelligenti e non rischiare". Riguardo al futuro, Zarco ha le idee chiare: "Io voglio continuare con la Ducati, perché solo con la Ducati posso ambire a vivere il sogno di diventare campione del mondo".